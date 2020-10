Gira senza mascherina a Firenze, l’agente le mette le mani al collo e l’arresta (Video) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Firenze, 26 ott – Placcata da tre vigili urbani mentre un agente (maschio) prima la trattiene per un braccio e poi le mette una mano alla gola; ammanettata di fronte a una folla incredula e portata in centrale come il più sanguinario dei terroristi, dove è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di generalità. Mancanza imperdonabile Cosa avrà mai combinato la protagonista di questa vicenda per meritarsi il trattamento che di solito viene riservato a pericolosi criminali? Ma è ovvio: camminava per il centro storico di Firenze senza indossare la mascherina. Nell’Italia che si avvia a vivere l’ultima fase di questo catastrofico 2020, un crimine imperdonabile. Non importa se a breve distanza frotte di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 ottobre 2020), 26 ott – Placcata da tre vigili urbani mentre un agente (maschio) prima la trattiene per un braccio e poi leuna mano alla gola; ammanettata di fronte a una folla incredula e portata in centrale come il più sanguinario dei terroristi, dove è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di generalità. Mancanza imperdonabile Cosa avrà mai combinato la protagonista di questa vicenda per meritarsi il trattamento che di solito viene riservato a pericolosi criminali? Ma è ovvio: camminava per il centro storico diindossare la. Nell’Italia che si avvia a vivere l’ultima fase di questo catastrofico 2020, un crimine imperdonabile. Non importa se a breve distanza frotte di ...

Ultime Notizie dalla rete : Gira senza Firenze, fermata perché gira senza mascherina insulta i vigili, ma è bufera sui social La Repubblica Firenze.it Scrive a Conte: “Obbediremo senza fare rumore come solo noi agricoli sappiamo fare. Ma non sottovalutate la nostra pazienza”

Le difficoltà quotidiane, ma anche la passione di vivere in montagna. Le fatiche dell’alluvione. Ora il «giro di vite» del Dpcm anti Covid. E un settore che rischia di crollare. Tutto questo è nella l ...

Tao Geoghegan Hart, chi è il vincitore del Giro d’Italia 2020 che ha iniziato… con il nuoto!

Così si è dedicato al nuoto, senza però riuscire a vincere alcuna competizione ... Nel 2020 si è infatti aggiudicato il Giro d’Italia, surclassando grandi campioni come Jakob Fuglsang e Wilco ...

