Giorgia Meloni «Siamo pronti a collaborare ma i patti devono essere chiari». E pone tre condizioni

«Nel caso si immaginasse di volerci trascinare nel loro fallimento, che di questo si parla, pongo tre condizioni». Giorgia Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera, va subito al sodo. «Primo, servono regole di ingaggio trasparenti, chi fa cosa e come. Secondo, il governo deve ammettere che l'efficacia della propria azione è stata nulla e abolire i provvedimenti sbagliati. Terzo, va stabilito fin d'ora, con garanzia del capo dello Stato, che appena usciti dall'immediata emergenza si torna a votare». Giorgia Meloni e le alternative alla chiusura Secondo la leader di Fratelli d'Italia ci sono alternative alle chiusure decise dal governo. E le elenca: «1) Test rapidi a tappeto per il tracciamento, anche operati da farmacisti. 2) ...

