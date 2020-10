Ginnastica artistica | si faranno i Campionati Italiani e la Serie A? Cosa dice il nuovo DPCM? Quali gare sono vietate?

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha firmato un, il quale resterà in vigore fino al prossimo 24 novembre. Il provvedimento prevede unadi restrizioni pensate per contenere il rischio contagio e limitare la crescita esponenziale della curva epidemica nel nostro Paese. Si parla della chiusura di ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie a partire dalle ore 18.00 e della chiusura totale per il prossimo mese di piscine, palestre, cinema, teatri, sale gioco. Cambia l’universo sportivo per gli amatori che non potranno più allenarsi nelle varie strutture, mentre per il momento resta tutto invariato per dilettanti e professionisti che partecipano alle massime competizioni nazionali e regionali.cambia dunque per laai massimi livelli? Per il ...