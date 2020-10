Gina Lollobrigida in campo per i diritti gay

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roberta Damiata Ospite a Live non è la d'Urso,dopo le parole di Papa Francesco dà supporto alle coppie omosessuali, e torna a parlare di matrimonio Torna a Live Non è la d’Ursoin collegamento dalla sua casa di Roma insieme ad Andrea Piazzolla.è rimasta molto colpita dalle parole di apertura di Papa Francesco sulle unioni gay e il suo intervento è quello di portare la sua vicinanza per la difesa delle comunità LGBT du cui avrebbe dovuto essere madrina, impegno poi saltato. Si ricorda la frase del Pontefice che in un documentario presentato al Festival del Cinama di Roma, si era schierato a favore delle unioni gay dividendo il pensiero dei cattolici tra chi a favore e chi invece totalmente ...