Giansanti (Confagricoltura) “Serve piano sull'agroalimentare”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sono anni che diciamo che manca unche possa mettere al centro una visione generale italiana sull’agroalimentare”. Lo ha detto Massimiliano, presidente di, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo” dell’Agenzia di stampa Italpress.“Penso – ha spiegato – che il governo si sia trovato ad affrontare un’emergenza epocale e imprevista. Il problema è che manca una logica di programmazione. Si è pensato al ristoro dei danni del settore produttivo e dei lavoratori ma non alla fase 2 che non è mai esistita e chissà quando arriverà”. “Le attività agricole e agroindustriali – ha aggiunto – passano attraverso due ministeri. Se non ...