Di fatto una parte consistente della didattica in presenza finisce 40 giorni dopo la ripartenza. È un fallimento del governo? Sicuramente è un fallimento del sistema paese. Perché nel settore scolastico si è fatto qualcosa e si sono messe le scuole in condizioni di funzionare con relativa sicurezza, anche se ovviamente l'epidemia continua a esserci. Invece nei settori che avrebbero dovuto garantire il trasporto in sicurezza e la profilassi sanitaria si registra un fallimento del sistema. Spero si corra ai … Continua L'articolo Giannelli (Associazione nazionale presidi): «Sulla scuola sta fallendo tutto il paese» proviene da il manifesto.

