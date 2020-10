Gianluca Lapadula sogna il Mondiale in Qatar: potrebbe vestire la maglia del Perù (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gianluca Lapadula sogna il Mondiale in Qatar. Nel caso in cui il Perù dovesse riuscire a superare le qualificazioni del girone sudamericano, ai prossimi Campionati Mondiali la nazionale peruviana potrebbe contare anche sull’attaccante del Benevento. Come comunicato dalla stessa Federazione calcistica con sede a Lima, sta per iniziare l’iter burocratico per attribuire la nazionalità peruviana a Lapadula. In caso di esito positivo il centravanti militante nel campionato di A potrà essere convocabile in ottica Mondiale. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020)ilin. Nel caso in cui il Perù dovesse riuscire a superare le qualificazioni del girone sudamericano, ai prossimi Campionati Mondiali la nazionale peruvianacontare anche sull’attaccante del Benevento. Come comunicato dalla stessa Federazione calcistica con sede a Lima, sta per iniziare l’iter burocratico per attribuire la nazionalità peruviana a. In caso di esito positivo il centravanti militante nel campionato di A potrà essere convocabile in ottica

sportface2016 : #Lapadula sogna il Mondiale in Qatar | Potrebbe vestire la maglia del #Perù - drodriguezd86 : Sebbene lui ha 30 anni, esiste la necessità di avere una nuova gerarchia come Gianluca Lapadula, è importa per una… - nellosplendor : Bellissimo. Ricordo di averne scritto per @CrampiSportivi su un blog del FQ quando era ancora a Pescara:… - Tartaruga1991L : Gianluca Lapadula. “Mettiamo sempre lo stesso spirito in campo” - MundoNapoli : Gianluca Lapadula. “Mettiamo sempre lo stesso spirito in campo” -