GFVip | la lite tra Enock e Guenda per le parole di Mario Balotelli | strategia o sensibilità?

"Perché non ti sei dissociata immediatamente quella sera e perché hai fatto questo discorso la sera prima della diretta? È strategia o sensibilità?". Alfonso Signorini nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 26 ottobre su Canale 5 torna sulla lite che nelle scorse ore c'è stata tra Guenda ed Enock a causa delle parole rivolte da Mario Balotelli a Dayane Mello la scorsa puntata. Guenda replica che alcuni temi lavorano dentro di lei e hanno bisogno di essere elaborati: "Io penso che noi donne dobbiamo impuntarci a partire dal linguaggio perché è la prima cosa per cambiare la realtà".

