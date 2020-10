GF Vip | Rosalinda confessa | ‘Ho perdonato un tradimento’

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 26 ottobre 2020) A sorpresaCannavò, vero nome di Adua Del Vesco, hato di averun tradimento. Ecco le sue parole. GF Vip,Cannavò: ‘Houn tradimento’ Adua Del Vesco, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di buttare via la maschera. Hato le storie d’amore finte con Massimiliano Morra e Gabriel Garko, e ha anche raccontato cose molto gravi sulla Ares Film. Per ricominciare con una nuova vita, senza bugie, ha anche deciso di rinunciare al suo nome d’arte e di usare sempre quello vero:Cannavò. Quando hato tutte le storie finte solamente per gossip e per promozione delle fiction, ...