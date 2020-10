Gf Vip, parla il misterioso Telemaco: “La verità su me, Guenda e Maria Teresa” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Spunta l’imprenditore “misterioso” che smonta pezzo per pezzo una storia del Grande Fratello Vip di Canale 5 e minaccia azioni legali per essere finito suo malgrado nel tritacarne mediatico. È Telemaco Dell’Aquila, imprenditore di Busto Arsizio che vive al Domina Coral Bay di Sharm El-Sheikh, sul mar Rosso. L’ha intervistato questo pomeriggio Giovanni Minoli in una puntata del suo Il mix delle cinque, su Radio 1. Sullo sfondo le ultime puntate del reality condotto da Alfonso Signorini, dove una concorrente, Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, aveva accennato all’inizio recente di una love-story con un certo “Telemaco”, subito identificato in Dell’Aquila. Guenda in trasmissione però è ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Spunta l’imprenditore “” che smonta pezzo per pezzo una storia del Grande Fratello Vip di Canale 5 e minaccia azioni legali per essere finito suo malgrado nel tritacarne mediatico. ÈDell’Aquila, imprenditore di Busto Arsizio che vive al Domina Coral Bay di Sharm El-Sheikh, sul mar Rosso. L’ha intervistato questo pomeriggio Giovanni Minoli in una puntata del suo Il mix delle cinque, su Radio 1. Sullo sfondo le ultime puntate del reality condotto da Alfonso Signorini, dove una concorrente,Goria, figlia diTeresa Ruta e Amedeo Goria, aveva accennato all’inizio recente di una love-story con un certo “”, subito identificato in Dell’Aquila.in trasmissione però è ...

