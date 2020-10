GF Vip, Maria Teresa Ruta: rabbia e grida a squarciagola contro l’ex marito (Di martedì 27 ottobre 2020) La famiglia di Maria Teresa Ruta e Guenda continua a far discutere. Questa volta, ad intervenire, è il padre della ragazza, il giornalista Amedeo Goria. Madre e figlia vengono a conoscenza di alcuni suoi giudizi che mandano su tutte le furie la conduttrice. Nella diretta di questa sera del Grande Fratello Vip la Ruta si scaglia contro l’ex marito: “È da querela“. Le dichiarazioni di Amedeo Goria Un nuovo capitolo si aggiunge alla tormentata storia familiare di Guenda e Maria Teresa Ruta, concorrenti del Grande Fratello Vip. Nella diretta di questa sera mamma e figlia vengono a conoscenza di alcune dichiarazioni del padre della ragazza ed ex marito della conduttrice, Amedeo Goria. Il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 ottobre 2020) La famiglia die Guenda continua a far discutere. Questa volta, ad intervenire, è il padre della ragazza, il giornalista Amedeo Goria. Madre e figlia vengono a conoscenza di alcuni suoi giudizi che mandano su tutte le furie la conduttrice. Nella diretta di questa sera del Grande Fratello Vip lasi scaglial’ex: “È da querela“. Le dichiarazioni di Amedeo Goria Un nuovo capitolo si aggiunge alla tormentata storia familiare di Guenda e, concorrenti del Grande Fratello Vip. Nella diretta di questa sera mamma e figlia vengono a conoscenza di alcune dichiarazioni del padre della ragazza ed exdella conduttrice, Amedeo Goria. Il ...

