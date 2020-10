Gf Vip, Maria Teresa Ruta furiosa con l'ex Amedeo Goria: «Lo querelo. Non sa nemmeno se sua figlia Guenda ha avuto il morbillo» (Di martedì 27 ottobre 2020) Maria Teresa Ruta furiosa con l'ex Amedeo Goria: «Lo querelo. Non sa nemmeno se sua figlia ha avuto il morbillo». Guenda delusa ancora una volta. La lettera che il giornalista ha... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020)con l'ex: «Lo. Non sase suahail;.delusa ancora una volta. La lettera che il giornalista ha...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP salva è... Maria Teresa... per la sesta volta! ?? #GFVIP - trash_italiano : Allora Maria, prossimo anno la seconda edizione solo se in montagna con i vip tipo Chechu e Ignazio o GDL e il Dama… - valerio_91_ : RT @Alberto_Pinto: Mi dispiace così tanto per Maria Teresa. Il GF non dovrebbe essere questo massacro, questa violazione irrispettosa del p… - Alberto_Pinto : Mi dispiace così tanto per Maria Teresa. Il GF non dovrebbe essere questo massacro, questa violazione irrispettosa… - Paladino70 : RT @PDUmorista: Io pensavo di essere cresciuto in una famiglia di merda poi Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda sono entrate nella casa d… -