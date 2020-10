GF Vip | Eliana Michelazzo lancia una frecciatina a Selvaggia Roma

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo mesi dalla rottura della loro amicizia,una, nuova concorrente del GF Vip.edsono state amiche per anni ma, da quando c’è stato il Prati-Gate, le due hanno chiuso la loro amicizia. Da quel momento le tensioni sono schizzate alle stelle e le …

zazoomblog : Eliana Michelazzo commenta Selvaggia Roma al Gf Vip: “Scatenerà l’inferno” - #Eliana #Michelazzo #commenta - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, stasera l’ingresso di #SelvaggiaRoma nella #Casa: il sarcastico avvertimento di #ElianaMichelazzo agli… - Novella_2000 : Selvaggia Roma entra al #GFVip ed Eliana Michelazzo dà un consiglio (TRASH) ai concorrenti: “Mettete un lucchetto” - blogtivvu : Selvaggia Roma al #GFVip: Eliana Michelazzo lancia un “enigmatico” avvertimento - eliana_liaaa : RT @RosWinchester: Flashforward to: gennaio, finalissima Alfonso: 'IL VINCITORE DEL GRANDE FRATELLO VIP 5 È...' #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Eliana

Dopo mesi dalla rottura della loro amicizia, Eliana Michelazzo lancia una frecciatina a Selvaggia Roma, nuova concorrente del GF Vip. Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo sono state amiche per anni ma, ...Sono tre i nuovi concorrenti del “Grande Fratello Vip” che entreranno in gioco a partire da lunedì 26 ottobre. Questa sera il reality condotto da Alfonso Signorini aprirà le porte a due ex concorrenti ...