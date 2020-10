GF Vip | colpo di scena | rimandati i nuovi ingressi

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Alfonso Signorini, in apertura di puntata al Grande Fratello Vip, annuncia un importante aggiornamento sull’ingresso dei‘Vipponi’. Il conduttore ha comunicato ai telespettatori che uno tra Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma è risultato positivo al Coronavirus. Inevitabile la decisione presa dalla produzione e comunicata da Signorini a inizio puntata. Alfonso Signorini: annuncio a inizio puntata La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip si apre con un annuncio importantissimo da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore, in apertura di diretta, ha inizialmente focalizzato l’attenzione sulla gravissima crisi sanitaria che l’Italia sta attraversando. Il nemico invisibile chiamato Coronavirus continua a diffondersi nel nostro Paese e la situazione è parecchio critica. Per questo motivo il giornalista ...