GF Vip 5: sospetto caso di Coronavirus. Salta l’ingresso dei nuovi concorrenti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alfonso Signorini Nessun nuovo ingresso questa sera all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma erano pronti per raggiungere i coinquilini della casa più spiata di Italia ma all’ultimo sono stati fermati. Alfonso Signorini, in apertura di trasmissione, ha comunicato al pubblico che il loro ingresso è stato posticipato per un sospetto caso di Coronavirus. Immediatamente sono partiti i controlli e i tre nuovi concorrenti verranno monitorati nei prossimi giorni per poter farli partecipare al Grande Fratello Vip in tutta sicurezza senza rischiare di contagiare gli altri protagonisti di questa edizione. Alfonso Signorini non ha fatto il nome di chi dei tre è risultato positivo al Covid 19 e non ha specificato se gli ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alfonso Signorini Nessun nuovo ingresso questa sera all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma erano pronti per raggiungere i coinquilini della casa più spiata di Italia ma all’ultimo sono stati fermati. Alfonso Signorini, in apertura di trasmissione, ha comunicato al pubblico che il loro ingresso è stato posticipato per undi. Immediatamente sono partiti i controlli e i treverranno monitorati nei prossimi giorni per poter farli partecipare al Grande Fratello Vip in tutta sicurezza senza rischiare di contagiare gli altri protagonisti di questa edizione. Alfonso Signorini non ha fatto il nome di chi dei tre è risultato positivo al Covid 19 e non ha specificato se gli ...

AgoCannella : @napoliforever89 Un vip che doveva entrare è sospetto Covid quindi rimandato per controlli - Mariangela93 : RT @GrandeFratello: Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid-19 per uno dei tre VIP in procinto d… - GiuliaSalemi93 : RT @GrandeFratello: Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid-19 per uno dei tre VIP in procinto d… - ManuelaMongell2 : RT @GrandeFratello: Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid-19 per uno dei tre VIP in procinto d… - EmanueleVicari6 : RT @GrandeFratello: Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid-19 per uno dei tre VIP in procinto d… -