Gf Vip 5 | Maria Teresa Ruta è una furia contro Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta esplode di rabbia al Grande Fratello Vip 5 contro l'ex marito Amedeo Goria. La conduttrice è andata su tutte le furie in quanto il giornalista ha definito "bipolare" la figlia Guenda. La presentatrice ha urlato: "Non si doveva permettere, ma come gli viene di dire a sua figlia che è bipolare, certo che non è bipolare! Quando veniva a Roma le chiedeva per quanto tempo si trattenesse, ma lo dici a un parente alla lontana, non a una figlia! Lei ha una sensibilità, abbiamo voluto una grande figlia, talentuosa, ha un lato certamente impegnativo! Amedeo, avere un figlio è impegno! E poi sei un giornalista, ma come ti viene?".

