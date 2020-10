GF Vip 5 | anticipazioni puntata 26-10-20 | quattro nuovi ingressi | lacrime e liti

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip 5 l’atmosfera sta per farsi incandescente: nelladi stasera, lunedì 26 ottobre 2020, entreranno infatti benconcorrenti destinati a portare non poco scompiglio. Stiamo parlando di Paolo Brosio, che doveva entrare sin dall’inizio ma si è ammalato; Selvaggia Roma, ex di Temptation Island che ha già dichiarato di puntare a Pierpaolo Pretelli (e la cosa sicuramente infastidirà Elisabetta Gregoraci); Stefano Bettarini, ex calciatore ed ex gieffino che è stato con Dayane Mello e pare abbia avuto un’amicizia “intima” con Elisabetta Gregoraci; per finire Giulia Salemi, anche lei ex gieffina ed ex di Francesco Monte. Come accoglieranno gli inquilini ientrati? Di certo non troppo bene, visto che hanno ormai trovato un loro equilibrio e ...