Gestori del locale pestati a bastonate: "Avevo chiesto alla coppia di indossare la mascherina" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Chiedono a due clienti entrati nella loro baita di indossare la mascherina, come previsto dalla legge. La prima, una seconda e una terza volta. Ma l'insistenza della famiglia che gestisce il rifugio Alpe di Colonno, sui monti che affacciano sul lago di Como, non è stata gradita dalla coppia di avventori che ha picchiato padre, madre e figlio.

