Gesesa | interruzione idrica nei prossimi giorni a Benevento | tutte info

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Comunichiamo che per consentire alla Regione Campania la sostituzione dei misuratori di portata domani 27 e Giovedì 29 ottobre sarà sospesa l’erogazione del servizio idrico in alcune zone della Città die più precisamente:martedì 27 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 12:00 nelle seguenti zone: via Ponticelli, quartiere Capodimonte, compresa Casa Circondariale, contrade Coluonni e Cancelleria.giovedì 29 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 15:30 tutta zona Torrepalazzo. Ricordiamo, che per Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17 gratuito sia da rete fissa che da rete mobile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.