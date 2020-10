Gerry Scotti sui social annuncia sono positivo al Coronavirus (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gerry Scotti è risultato positivo al Coronavirus l’annuncio arriva sui social: «Volevo essere io a dirvelo». Fortunatamente sembra non sia stato necessario alcun ricovero. Il conduttore dopo le indiscrezioni circolate nella mattinata di oggi ha voluto tranquillizzare il suo pubblico: «Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento». Gerry Scotti conduce tre dei programmi “Tu si que vales”, “Caduta Libera” e “Chi vuol essere milionario?”. Alcune di queste, come ad esempio Tu si Que vales, sono già state registrate, e quindi andranno regolarmente in onda, ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 26 ottobre 2020)è risultatoall’annuncio arriva sui: «Volevo essere io a dirvelo». Fortunatamente sembra non sia stato necessario alcun ricovero. Il conduttore dopo le indiscrezioni circolate nella mattinata di oggi ha voluto tranquillizzare il suo pubblico: «Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19.a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento».conduce tre dei programmi “Tu si que vales”, “Caduta Libera” e “Chi vuol essere milionario?”. Alcune di queste, come ad esempio Tu si Que vales,già state registrate, e quindi andranno regolarmente in onda, ...

Kanelgon : Mi auguro che Gerry Scotti abbia infettato tutta la Mediaset - valeriarulli_ : RT @anikeatable: Gerry Scotti è positivo al coronavirus Non fare scherzi per favore???? - ggiuliaa4 : RT @Spasmodica_: Se succede qualcosa a Gerry Scotti mi lancio dal terrazzo - stotwitte_r : No ragazzi, vi giuro che adesso sto in apprensione per Gerry Scotti manco fosse mio padre ?? Forza Gerry ?????? -