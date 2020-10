Gerry Scotti positivo al Covid: “Sotto controllo medico”. Le sue condizioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Molti dei personaggi più famosi dello spettacolo italiano sono risultati positivi al coronavirus. Per esempio due dei volti di Italia’s Got Talent: Federica Pellegrini e Mara Maionchi. La nuotatrice si trova in isolamento a casa e aggiorna sempre i follower sul suo stato di salute. La storica discografica invece è ricoverata a Milano, ma le sue condizioni sono migliorate. Oggi un celebre showman ha rivelato di essersi ammalato, si tratta di Gerry Scotti. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, piattaforma solitamente poco ‘frequentata’ dal mitico conduttore del piccolo schermo. La pubblicazione si presenta con una foto rassicurante, che ritrae il simbolo di Chi vuol essere milionario sereno e sorridente. Nonostante ciò la notizia ha ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 26 ottobre 2020) Molti dei personaggi più famosi dello spettacolo italiano sono risultati positivi al coronavirus. Per esempio due dei volti di Italia’s Got Talent: Federica Pellegrini e Mara Maionchi. La nuotatrice si trova in isolamento a casa e aggiorna sempre i follower sul suo stato di salute. La storica discografica invece è ricoverata a Milano, ma le suesono migliorate. Oggi un celebre showman ha rivelato di essersi ammalato, si tratta di. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, piattaforma solitamente poco ‘frequentata’ dal mitico conduttore del piccolo schermo. La pubblicazione si presenta con una foto rassicurante, che ritrae il simbolo di Chi vuol essere milionario sereno e sorridente. Nonostante ciò la notizia ha ...

