Gerry Scotti positivo al covid | «Sono a casa | sotto controllo medico»

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Anche Gerry Scotti positivo al Coronavirus. Il popolare conduttore Mediaset, 64 anni, è in isolamento. A rivelare la notizia è stato lo stesso conduttore via social. «Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento», fa sapere con un post Instagram.