Gerry Scotti positivo al Covid | Sono a casa sotto controllo medico

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Novella Toloni Il popolare conduttore ha svelato la sua positività con un post pubblicato sui social. Le sue condizioni non desterebbero, al momento, preoccupazioneè risultatoal coronavirus. Il popolare presentatore è apparso sui social network per confermare le indiscrezioni che da ore stavano circolando nell'ambiente. Difficile sapere doveabbia contratto il virus, ma intanto lui sul web ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizione di salute. "Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il-19.. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento", così pochi minuti fa...