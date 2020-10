Gerry Scotti positivo al Covid, l’annuncio su Instagram (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gerry Scotti è risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore che ha postato un messaggio semplice e diretto su Instagram. “Volevo essere io a dirvelo – ha scritto Gerry -: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Fra i primi a commentare la foto del presentatore Rudy Zerbi, suo collega a Tu Sì Que Vales e amico che ha pubblicato un cuore rosso e delle emoji per fargli coraggio. Gerry non ha aggiunto altri dettagli alla notizia dopo aver condiviso il messaggio con i fan. Padrone di casa a Chi vuol essere milionario? e Tu Sì Que Vales, in questi mesi difficili in cui l’Italia è stata ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 ottobre 2020)è risultatoal. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore che ha postato un messaggio semplice e diretto su. “Volevo essere io a dirvelo – ha scritto-: ho contratto il-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Fra i primi a commentare la foto del presentatore Rudy Zerbi, suo collega a Tu Sì Que Vales e amico che ha pubblicato un cuore rosso e delle emoji per fargli coraggio.non ha aggiunto altri dettagli alla notizia dopo aver condiviso il messaggio con i fan. Padrone di casa a Chi vuol essere milionario? e Tu Sì Que Vales, in questi mesi difficili in cui l’Italia è stata ...

