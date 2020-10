Gerry Scotti positivo al Covid-19: “Sono a casa sotto controllo medico” (FOTO) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gerry Scotti ha contratto il Coronavirus: l’annuncio su IG Ebbene sì, anche Gerry Scotti ad un controllo è risultato positivo al Covid-19. Il noto conduttore di Caduta Libera, stando alle sue dichiarazioni al momento si trova a casa sua, sotto controllo medico. A darne l’annuncio è stato lo stesso giurato di Tu sì que vales, attraverso un post sul suo account Instagram. Il professionista pavese, condividendo uno scatto che lo mostra sorridente, ha scritto la seguente didascalia: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Andiamo a vedere nello specifico cosa sarebbe accaduto ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 26 ottobre 2020)ha contratto il Coronavirus: l’annuncio su IG Ebbene sì, anchead unè risultatoal-19. Il noto conduttore di Caduta Libera, stando alle sue dichiarazioni al momento si trova asua,medico. A darne l’annuncio è stato lo stesso giurato di Tu sì que vales, attraverso un post sul suo account Instagram. Il professionista pavese, condividendo uno scatto che lo mostra sorridente, ha scritto la seguente didascalia: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il-19. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Andiamo a vedere nello specifico cosa sarebbe accaduto ...

