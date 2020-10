Gerry Scotti positivo al covid 19: l’annuncio dai social (Di lunedì 26 ottobre 2020) Pochissimi minuti fa dalla pagina Instagram gestita da Gerry Scotti è arrivato il suo annuncio. E’ risultato positivo al covid 19. Il conduttore, dovrebbe essere ancora impegnato in queste settimane con le registrazioni delle nuove puntate di Caduta Libera ( e forse con quelle di Chi vuol essere milionario). Non sappiamo quante puntate dei due programmi siano state registrate questa estate e se ci sia stata la possibilità che il conduttore abbia frequentato gli studi di Mediaset in questi giorni. Certamente, qualora lo vorrà, sarà lui stesso a spiegare che cosa sta succedendo e che cosa succederà.Questa mattina Dagospia aveva anticipato la notizia parlando di un famoso conduttore Mediaset positivo, e quel conduttore è Gerry ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 ottobre 2020) Pochissimi minuti fa dalla pagina Instagram gestita daè arrivato il suo annuncio. E’ risultatoal19. Il conduttore, dovrebbe essere ancora impegnato in queste settimane con le registrazioni delle nuove puntate di Caduta Libera ( e forse con quelle di Chi vuol essere milionario). Non sappiamo quante puntate dei due programmi siano state registrate questa estate e se ci sia stata la possibilità che il conduttore abbia frequentato gli studi di Mediaset in questi giorni. Certamente, qualora lo vorrà, sarà lui stesso a spiegare che cosa sta succedendo e che cosa succederà.Questa mattina Dagospia aveva anticipato la notizia parlando di un famoso conduttore Mediaset, e quel conduttore è...

tpi : Gerry Scotti è positivo al Coronavirus. - IngCapra : Ma Caduta Libera è registrato? Si? Io non riesco a cenare senza Gerry Scotti che recensisce le osterie dei paesi da… - AndreaCordobao : Dai @Gerry_Scotti ?????? non farci scherzi - nebulosa_mente : RT @perchetendenza: 'Gerry Scotti': Perché è risultato positivo al Coronavirus - b4bbul1n4 : Zio Gerry non fare scherzi eh! @Gerry_Scotti Forza!!! ? -