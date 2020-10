Gerry Scotti positivo al Covid-19 | come sta oggi il conduttore Mediaset?

Leggi su chenews

(Di lunedì 26 ottobre 2020)al-19, ad annunciarlo è stato lo stessodi Canale Cinque che ha aggiornato tutti sulla sua condizioni di salute. Fonte Facebook – Fanpage.itE’ notizia degli ultimi minuti quella che riguarda ildi Canale Cinque che al momento è in onda non solo con Caduta Libera tutti i pomeriggi, ma anche con la prima serata di Tu si que Vales e Chi vuol essere milionario. A dare l’annuncio è stato il diretto interessato con un post su Instagram che ha allarmato tutti i suoi fan che da anni lo seguono e lo apprezzano, per tutti infatti è solo e sempre lo zio. “Volevo essere io a dirvelo, ho contratto il-19” ha scritto il ...