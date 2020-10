Gerry Scotti positivo al Coronavirus: “Sono sotto controllo medico” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo lo spiffero di Dagospia che parlava di un famoso conduttore Mediaset positivo al Covid-19 è stato il diretto interessato ad uscire allo scoperto e a spiegare la situazione. L'articolo Gerry Scotti positivo al Coronavirus: “Sono sotto controllo medico” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo lo spiffero di Dagospia che parlava di un famoso conduttore Mediasetal Covid-19 è stato il diretto interessato ad uscire allo scoperto e a spiegare la situazione. L'articoloal: “Sonomedico” proviene da Gossip e Tv.

Corriere : Gerry Scotti: «Ho il Covid, sono a casa sotto controllo medico» - trash_italiano : GERRY NON FACCIAMO SCHERZI EH | Gerry Scotti positivo al Coronavirus, l’annuncio del conduttore su Instagram - tpi : Gerry Scotti è positivo al Coronavirus. - CinesinBambu : @perchetendenza E gli dissero 'Gerry, scotti di febbre!' - MlSHLOU : ma in che senso gerry scotti positivo al covid? non potete dirmi ste cose. -