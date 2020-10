Gerry Scotti positivo al Coronavirus | l’annuncio del conduttore su Instagram

Leggi su trendit

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Da qualche ora circola la notizia di un notoMediasetal. Inizialmente i sospetti erano quindi ricaduti su due dei più conosciuti voti televisivi della rete, Paolo Bonolis e. Come confermato da TPI, invece, è proprioad essere risultatoal tampone per il Covid-19. Ildi Chi vuol essere milionario?, che pare aver contratto il virus all’interno dell’ambito familiare e non negli studi televisivi, si trova ora in isolamento presso la propria abitazione di Milano in condizioni non gravi.ha voluto personalmente darne notizia attraverso il proprio profilo: Volevo essere io a ...