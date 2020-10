Gerry Scotti annuncia: “Ho contratto il Covid-19”. Le condizioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il noto conduttore italiano, Gerry Scotti, ha annunciato pubblicamente di aver contratto il Covid-19: le condizioni dell’uomo Il conduttore Mediaset, Gerry Scotti, ha personalmente annunciato di aver contratto il Covid-19. L’uomo lo ha spiegato sul proprio profilo Instagram, sottolineando di essere in buone condizioni e sotto controllo medico presso la sua abitazione. “Volevo essere io … L'articolo Gerry Scotti annuncia: “Ho contratto il Covid-19”. Le condizioni proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il noto conduttore italiano,, hato pubblicamente di averil-19: ledell’uomo Il conduttore Mediaset,, ha personalmenteto di averil-19. L’uomo lo ha spiegato sul proprio profilo Instagram, sottolineando di essere in buonee sotto controllo medico presso la sua abitazione. “Volevo essere io … L'articolo: “Hoil-19”. Leproviene da Inews.it.

Corriere : Gerry Scotti: «Ho il Covid, sono a casa sotto controllo medico» - trash_italiano : GERRY NON FACCIAMO SCHERZI EH | Gerry Scotti positivo al Coronavirus, l’annuncio del conduttore su Instagram - tpi : Gerry Scotti è positivo al Coronavirus. - manuela_bho : No raga Gerry Scotti è positivo al #COVID__19 .Non ci posso credere :( - xmen0011 : RT @ilGerrino92: GERRY SCOTTI POSITIVO AL #COVID Zio Gerry ti auguriamo subito una pronta guarigione! Dai che sei forte! ??? -