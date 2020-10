Germania, peggiora la fiducia delle imprese (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – peggiorano le condizioni economiche in Germania, segnalate dall’indice IFO di ottobre. Secondo i dati diffusi dall’IFO Institute, l’omonimo indicatore si è attestato a 92,7 punti dai 93,2 di settembre (dato rivisto da 93,4) risultando anche al di sotto del consensus che stimava una discesa più contenuta, ovvero fino a 93 punti. Migliora invece l’indice sulle condizioni attuali, che si posiziona a 90,3 punti dagli 89,2 punti precedenti, risultando sopra gli 89,8 punti attesi dagli analisti. In calo il sottoindice relativo alle aspettative, che si porta fino a 95 punti dai 97,4 precedenti (rivisto da 97,7), contro i 96,5 punti stimati dal mercato. Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) –no le condizioni economiche in, segnalate dall’indice IFO di ottobre. Secondo i dati diffusi dall’IFO Institute, l’omonimo indicatore si è attestato a 92,7 punti dai 93,2 di settembre (dato rivisto da 93,4) risultando anche al di sotto del consensus che stimava una discesa più contenuta, ovvero fino a 93 punti. Migliora invece l’indice sulle condizioni attuali, che si posiziona a 90,3 punti dagli 89,2 punti precedenti, risultando sopra gli 89,8 punti attesi dagli analisti. In calo il sottoindice relativo alle aspettative, che si porta fino a 95 punti dai 97,4 precedenti (rivisto da 97,7), contro i 96,5 punti stimati dal mercato.

tvbusiness24 : Peggiora in #Germania la fiducia delle imprese, migliora invece l’indice sulle condizioni attuali. - ANTEO17 : RT @Aramcheck76: L'Europa nuovo epicentro registra crescita dei casi e dei morti in Polonia (partial lock-down), Belgio, Olanda. Peggiora l… - Aramcheck76 : L'Europa nuovo epicentro registra crescita dei casi e dei morti in Polonia (partial lock-down), Belgio, Olanda. Peg… - tulisso : #Germania, fiducia consumatori peggiora su aumento casi coronavirus - scheerenberger : RT @Tg3web: Dopo la Spagna, la Francia è il secondo Paese europeo a superare il milione di casi di covid-19. Peggiora la situazione anche n… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania peggiora Germania, peggiora la fiducia delle imprese Il Messaggero Covid, il rischio ultrà e antagonisti ma si teme il ritorno degli indignados

Dopo gli scontri a piazza del Popolo - oggi in quattro alla sbarra - la procura ipotizza collegamenti con i violenti di Napoli. Ma c’è preoccupazione per quello che potrà accadere nelle prossime setti ...

La spesa pubblica ai tempi del Covid-19: una prospettiva globale

Mediamente il FMI prevede nel 2020 deficit pubblici nell'ordine del -10, -12% in tutte le principali economie. E ora i governi sono chiamati ad affrontare la seconda ondata dell’epidemia ...

Dopo gli scontri a piazza del Popolo - oggi in quattro alla sbarra - la procura ipotizza collegamenti con i violenti di Napoli. Ma c’è preoccupazione per quello che potrà accadere nelle prossime setti ...Mediamente il FMI prevede nel 2020 deficit pubblici nell'ordine del -10, -12% in tutte le principali economie. E ora i governi sono chiamati ad affrontare la seconda ondata dell’epidemia ...