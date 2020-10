Germania | morto il vicepresidente del Bundestag Thomas Oppermann

(Di lunedì 26 ottobre 2020) E’improvvisamente ildel, Uno dei volti più noti della Spd. La notizia e ‘stata diffusa su Twitter dal ministro del Lavoro, Hubertus Heil, anche lui socialdemocratico.era dal 2005 aled è stato capogruppo dell’Spd dal 2013 al 2017.Membro della Spd, aveva 66 anni. A quanto condivide i media tedeschi, l’esponente socialdemocratico era collassato domenica sera durante la preparazione di un programma televisivo della Zdf, la seconda emittente pubblica tedesca, ed era stato immediatamente ricoverato in ospedale. Le esatte cause del decesso non sono ancora state rese note. Aveva 66 anni. Per la Spd è un colpo ...

In Germania sale così a 418.005 il numero di persone contagiate dal coronavirus dall'inizio della pandemia. Il numero totale di morti sale a 10.003, 49 in più rispetto a ieri. (Geb) TUTTE LE NOTIZIE ...Situazione grave in Europa: in Germania le vittime salgono a oltre diecimila. Stato d'emergenza in Spagna, boom di positivi in Francia ...