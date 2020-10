Germania, manifestazioni nella capitale contro le nuove restrizioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Berlino, proteste contro le norme anti-Covid: scontri, tensioni e diversi arresti. Berlino, proteste violente contro le norme anti-Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Berlino, protestele norme anti-Covid: scontri, tensioni e diversi arresti. Berlino, proteste violentele norme anti-Covid su Notizie.it.

AdrianoSalis : @La7tv Infatti in Germania ci sono manifestazioni negazioniste più che in Italia! È sempre così: il giardino del vi… - base_thai : RT @terresottovento: Da attendersi nei prossimi giorni la ripresa delle manifestazioni dei realisti a Bangkok per contrastare le manifestaz… - aureumelio : non siamo soli 24 ottobre 2020, ci sono molte manifestazioni in tutto il mondo. Gli attivisti in questi paesi siun… - terresottovento : Da attendersi nei prossimi giorni la ripresa delle manifestazioni dei realisti a Bangkok per contrastare le manifes… - colvieux : Pregiudizi molto provinciali. A #Berlino proprio oggi arresto di uno dei capi dei negazionisti e complottisti. Enor… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania manifestazioni Germania, cresce la rabbia contro le restrizioni anti-Covid: scontri e arresti nel centro di Berlino la Repubblica Covid, il rischio ultrà e antagonisti ma si teme il ritorno degli indignados

Dopo gli scontri a piazza del Popolo - oggi in quattro alla sbarra - la procura ipotizza collegamenti con i violenti di Napoli. Ma c’è preoccupazione per quello che potrà accadere nelle prossime setti ...

Dal Governo stop a fiere e congressi

Il nuovo Dpcm sospende tutti gli eventi non a distanza fino al 24 novembre, colpendo così anche Mecspe ed Ecomondo.

Dopo gli scontri a piazza del Popolo - oggi in quattro alla sbarra - la procura ipotizza collegamenti con i violenti di Napoli. Ma c’è preoccupazione per quello che potrà accadere nelle prossime setti ...Il nuovo Dpcm sospende tutti gli eventi non a distanza fino al 24 novembre, colpendo così anche Mecspe ed Ecomondo.