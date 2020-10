Germania: leader Cdu Karrenbauer vuole rinvio congresso (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - BERLINO, 26 OTT - La presidente della Cdu Annegrett Kramp-Karrenbauer ha proposto al direttivo del partito di rimandare il congeresso generale dei conservatori tedeschi alla primavera del 2021. Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - BERLINO, 26 OTT - La presidente della Cdu Annegrett Kramp-ha proposto al direttivo del partito di rimandare il congeresso generale dei conservatori tedeschi alla primavera del 2021.

Il direttivo si pronuncerà oggi. Si tratta di una decisione molto discussa fra i cristiano-democratici, che avrebbero dovuto eleggere il loro nuovo leader il 4 dicembre a Stoccarda. A causa della ...

Germania: Cdu, presidente Kramp-Karrenbauer per congresso digitale

Se gli sviluppi della pandemia di coronavirus in Germania non consentiranno all'Unione cistiano-democratica (Cdu) di tenere in presenza ...

