Georges Jacques Danton, il rivoluzionario (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ritratto di Danton photo credit: Famousbio.netL’appuntamento di oggi di Metropolitan Today lo dedichiamo a Georges Jacques Danton che nacque ad Arcis-sur-Aube (Francia)proprio il 26 ottobre, del 1759. Figlio di un avvocato, si laureò anche lui in legge nel 1785 all’Università di Reims. Tornato a Parigi trovò impiego come procuratore. Assiduo frequentatore di cafés, fu proprio in uno di questi che conobbe la giovane Antoinette-Gabrielle. Figlia del ricco proprietario del café Parnasse, Jérome-Francois Charpentier. Danton sposò la giovane nel 1797. Con la dote comprò la carica di avvocato ai Consigli del re, pratica legale al tempo. Gli avvocati del Consiglio del Re erano una corporazione di professionisti della legge. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ritratto diphoto credit: Famousbio.netL’appuntamento di oggi di Metropolitan Today lo dedichiamo ache nacque ad Arcis-sur-Aube (Francia)proprio il 26 ottobre, del 1759. Figlio di un avvocato, si laureò anche lui in legge nel 1785 all’Università di Reims. Tornato a Parigi trovò impiego come procuratore. Assiduo frequentatore di cafés, fu proprio in uno di questi che conobbe la giovane Antoinette-Gabrielle. Figlia del ricco proprietario del café Parnasse, Jérome-Francois Charpentier.sposò la giovane nel 1797. Con la dote comprò la carica di avvocato ai Consigli del re, pratica legale al tempo. Gli avvocati del Consiglio del Re erano una corporazione di professionisti della legge. ...

MarcoBorghi_Ve : RT @IveserVenezia: 'Abbiamo dichiarato che su questa terra il più umile tra gli uomini è uguale al più illustre' Il 26 ottobre 1759, a Arci… - IveserVenezia : 'Abbiamo dichiarato che su questa terra il più umile tra gli uomini è uguale al più illustre' Il 26 ottobre 1759, a… - Gla_mazon : Ivy Nicholson in a wool jersey dress by Jacques Fath, photo by Georges Dambier, Musée de l'Orangerie, ELLE, March 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Georges Jacques Georges Jacques Danton, il rivoluzionario Metropolitan Magazine Italia Georges Jacques Danton, il rivoluzionario

L’appuntamento di oggi di Metropolitan Today lo dedichiamo a Georges Jacques Danton che nacque ad Arcis-sur-Aube (Francia)proprio il 26 ottobre, del 1759. Figlio di un avvocato, si laureò anche lui in ...

Jonas Kaufmann in concerto al Paladozza - Paladozza - Bologna

Bologna - Una serata di gala dedicata al grande repertorio operistico italiano e internazionale con uno dei tenori più richiesti e apprezzati al mondo : è ciò che il Teatro Comunale di Bologna propone ...

L’appuntamento di oggi di Metropolitan Today lo dedichiamo a Georges Jacques Danton che nacque ad Arcis-sur-Aube (Francia)proprio il 26 ottobre, del 1759. Figlio di un avvocato, si laureò anche lui in ...Bologna - Una serata di gala dedicata al grande repertorio operistico italiano e internazionale con uno dei tenori più richiesti e apprezzati al mondo : è ciò che il Teatro Comunale di Bologna propone ...