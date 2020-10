Genova, tutte le aule del palazzo di giustizia inagibili: “Aerazione non rispetta la normativa anti-Covid”. Udienze rinviate (Di lunedì 26 ottobre 2020) tutte le aule del palazzo di giustizia di Genova sono inagibili in base alla normativa anti-Covid, per l’inadeguatezza dei sistemi di aerazione. È l’esito delle ispezioni svolte nelle ultime ore da Asl e Provveditorato regionale alle opere pubbliche: per almeno tutta la prossima settimana, pertanto, non si potrà svolgere alcuna udienza. “Ritengo che allo stato attuale le aule d’udienza non rispettino in toto le condizioni e pertanto sconsiglio l’utilizzabilità delle stesse – scrive l’ingegner Dino Cavallaro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione – nonché della sala medica al terzo piano adibita in prima battuta a sala Covid, nonostante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020)ledeldidisonoin base alla-Covid, per l’inadeguatezza dei sistemi di aerazione. È l’esito delle ispezioni svolte nelle ultime ore da Asl e Provveditorato regionale alle opere pubbliche: per almeno tutta la prossima settimana, pertanto, non si potrà svolgere alcuna udienza. “Ritengo che allo stato attuale led’udienza non rispettino in toto le condizioni e pertanto sconsiglio l’utilizzabilità delle stesse – scrive l’ingegner Dino Cavallaro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione – nonché della sala medica al terzo piano adibita in prima battuta a sala Covid, nonostante ...

