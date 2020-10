Gelato 4 0 | Tonitto 1939 avvia la digital transformation con C A T A Informatica

(Di lunedì 26 ottobre 2020), azienda produttrice di gelati e leader sul mercato per il sorbetto n° 1 in Italia, hato un ambizioso progetto dilegato all’industria 4.0 grazie alla partnership realizzata con C.A.T.A. L’azienda ligure ha voluto dare un notevole impulso all’intera struttura utilizzando le nuove tecnologie per migliorare i propri processi interni, renderli più efficienti e più controllabili su tutte le aree aziendali a 360°: dall’area finance a quella commerciale fino all’intero processo produttivo., proprietaria della famiglia Dovo da tre generazioni e dal, ha stabilito che il proprio sistema informatico non riusciva più a stare ...

Non è Natale senza panettone e per il 2020 arriva anche quello sostenibile. A pensarci è l'azienda ligure, Tonitto 1939 che ha scelto di realizzare il tipico dolce natalizio in chiave moderna. Nasce i ...Ovvero: ecco il panettone artigianale con gelato al cioccolato prodotto in partnership con Altromercato, ( la principale realtà di Commercio Equo e Solidale in Italia, che fornisce zucchero equosolida ...