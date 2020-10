Gatto curioso rimane con la testa incastrata: il salvataggio dei vigili del fuoco (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Verona per salvare un gattino che la scorsa settimana ha avuto una singolare disavventura mentre si trovava all'interno dell'aeroporto Boscomantico. Per ... Leggi su today (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono dovuti intervenire ideldi Verona per salvare un gattino che la scorsa settimana ha avuto una singolare disavventura mentre si trovava all'interno dell'aeroporto Boscomantico. Per ...

