Garden Hotpot Restaurant | il ristorante più bello del mondo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Un ristorante senza pareti, con tavoli poggiati sua una sinuosa passerella in legno che si fa spazio tra gli alberi di eucalipto intorno a un lago pieno di fiori di loto: ecco il Garden Hotpot Restaurant di Chengdu, il ristorante più bello del mondo vincitore dei Restaurant & Bar Design Awards 2020 e, tra gli altri, del premio Hospitality all’’Archdaily Building of the Year 2020.