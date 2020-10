Garattini (Istituto Mario Negri): «Il Dpcm non arriva al punto: i giovani non si proteggono, indicazioni confuse. Tutti fanno quello che vogliono» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Nella sempre più larga sponda degli scontenti per l’ultimo Dpcm sull’emergenza Coronavirus, in particolare tra gli esperti, c’è anche il presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano, Silvio Garattini, tra i più diretti nel bocciare le nuove misure volute dal governo per contenere l’ondata di contagi che stanno registrando i bollettini della Protezione Civile. Secondo Garattini, il nuovo provvedimento del presidente del Consiglio prevede misure che «danno un colpo al cerchio e uno alla botte tra salute ed economia – dice all’Ansa – ma non arrivano al punto giusto, perché continuano ad aumentare i contagi e i ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Nella sempre più larga sponda degli scontenti per l’ultimosull’emergenza Coronavirus, in particolare tra gli esperti, c’è anche il presidente dell’di Milano, Silvio, tra i più diretti nel bocciare le nuove misure volute dal governo per contenere l’ondata di contagi che stanno registrando i bollettini della Protezione Civile. Secondo, il nuovo provvedimento del presidente del Consiglio prevede misure che «danno un colpo al cerchio e uno alla botte tra salute ed economia – dice all’Ansa – ma nonno algiusto, perché continuano ad aumentare i contagi e i ...

