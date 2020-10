Gara Moto2 GP Teruel 2020 | dominio Sam Lowes

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Samnon si ferma e conquista la terza vittoria consecutiva in. Con la vittoria del GP diil britannico espugna definitivamente il Motorland Aragon – Photo Credit; Profilo Twitter ufficiale di SamLatorna sul circuito spagnolo di Aragon per il GP di. Per la seconda volta consecutiva è Sama partire dalla pole position. Il britannico è in gran forma e, con quattro podi consecutivi e la doppia vittoria (in Francia e nel GP di Aragon) punta ora al Mondiale. É la resa dei conti per la lotta al titolo iridato della, con Bastianini,, Marini e Bezzecchi tutti racchiusi in appena 25 punti. I motori sono caldi, il ...