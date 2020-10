Game Pass | quali giochi si aggiungeranno grazie ad EA Play?

Leggi su hynerd

(Di lunedì 26 ottobre 2020) by Hynerd.it Dallo sport allo spazio profondo,si aggiorna grande stile. Una bellissima notizia per i possessori di Xbox e PC, dal 10 novembre al catalogo disii titoli della proposta di EA. La data scelta è inequivocabile, coinciderà infatti con il rilascio di Xbox Series X e Series S, un bel punto a favore della casa di Redmond in questo periodo di captatio benevolentiae. Andiamo dunque a scopriresaranno i titoli resi disponibili … su: