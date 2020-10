Gabriele D'Annunzio, la figlia Renata da musa a scrittrice: il libro "Una donna" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Finora è stata solo la figlia prediletta di Gabriele d'Annunzio, la Sirenetta del Notturno. La ragazza amorevole che gli rimase accanto dopo l'incidente aereo che costrinse il poeta a letto, immobile e cieco, colei che tagliò, corresse e trascrisse i circa diecimila cartigli su cui fu scritto Il Notturno. Da qualche giorno Renata d'Annunzio è in libreria con un breve romanzo che fu ritrovato tra le carte di Francesco Montanarella - terzultimo dei suoi otto figli - e donato nel 2018 alla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. Il libro s' intitola Una donna (curato da Tobias Fior, pubblicato da Ianieri Edizioni, 143 pp, 12 euro): la protagonista è Lina, una ballerina che, rimasta incinta, viene abbandonata dal padre del bambino e cerca di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Finora è stata solo laprediletta did', la Sirenetta del Notturno. La ragazza amorevole che gli rimase accanto dopo l'incidente aereo che costrinse il poeta a letto, immobile e cieco, colei che tagliò, corresse e trascrisse i circa diecimila cartigli su cui fu scritto Il Notturno. Da qualche giornod'è in libreria con un breve romanzo che fu ritrovato tra le carte di Francesco Montanarella - terzultimo dei suoi otto figli - e donato nel 2018 alla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. Ils' intitola Una(curato da Tobias Fior, pubblicato da Ianieri Edizioni, 143 pp, 12 euro): la protagonista è Lina, una ballerina che, rimasta incinta, viene abbandonata dal padre del bambino e cerca di ...

Finora è stata solo la figlia prediletta di Gabriele d'Annunzio, la Sirenetta del Notturno. La ragazza amorevole che gli rimase accanto dopo l'incidente aereo che costrinse il poeta a letto, immobile ...

