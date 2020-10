NapoliToday : #Cronaca Frattamaggiore, allarme casi Covid-19 nel pronto soccorso. La denuncia del sindacato… -

Ultime Notizie dalla rete : Frattamaggiore allarme

NapoliToday

Nursind, sindacato infermieristico: "Un numero sempre crescente di casi sospetti e conclamati Covid19 che giungono e sostano in Pronto Soccorso per giorni isolati in stanze di osservazione" ...Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annuncia la chiusura totale per il fine settimana di ottobre dopo le 22, in occasione della festa di Halloween: un modo per cercare di evitare ...