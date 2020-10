Francia verso il tracollo: “100mila casi al giorno, 2500 persone in Rianimazione” (Di lunedì 26 ottobre 2020) In Francia è ancora una volta record di contagi con 52.010 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. L’allarme generale è massimo. Jean-François Delfraissy è il presidente del Comitato tecnico scientifico. Durante la sua intervista alla radio RTL si è sbilanciato a dare giudizi sulla situazione francese. “Probabilmente ci sono più di 50mila casi al … L'articolo Francia verso il tracollo: “100mila casi al giorno, 2500 persone in Rianimazione” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Inè ancora una volta record di contagi con 52.010 nuoviregistrati nelle ultime 24 ore. L’allarme generale è massimo. Jean-François Delfraissy è il presidente del Comitato tecnico scientifico. Durante la sua intervista alla radio RTL si è sbilanciato a dare giudizi sulla situazione francese. “Probabilmente ci sono più di 50milaal … L'articoloil: “100milaalin Rianimazione” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

