Francia, Pogba: “Mio addio a Nazionale per parole di Macron? Fake news inaccettabile” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Inaccettabile, è una Fake news”. Paul Pogba commenta così le voci circa un suo possibile addio alla Nazionale francese scaturito dal clima d’odio nei confronti della religione islamica e ad alcune dichiarazioni del presidente Macron. Sulla stessa linea d’onda il procuratore del centrocampista Mino Raiola: “100% Fake news così come qualsiasi parola o pensiero a lui attribuito sull’attualità francese. È scioccante come la stampa a volte agisca in modo irresponsabile. Paul condanna ogni forma di violenza”. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Inaccettabile, è una”. Paulcommenta così le voci circa un suo possibileallafrancese scaturito dal clima d’odio nei confronti della religione islamica e ad alcune dichiarazioni del presidente. Sulla stessa linea d’onda il procuratore del centrocampista Mino Raiola: “100%così come qualsiasi parola o pensiero a lui attribuito sull’attualità francese. È scioccante come la stampa a volte agisca in modo irresponsabile. Paul condanna ogni forma di violenza”.

sportface2016 : #Francia, #Pogba: 'Mio addio alla Nazionale per le parole di Macron? Fake news inaccettabile' - calciomercatoit : ??#Pogba su Twitter smentisce seccamente una fake news riportata su di lui - sportli26181512 : 'Pogba, clamoroso addio alla Francia per protesta'. Ma la verità è un'altra: Secondo alcuni quotidiani del Medio Or… - junews24com : Pogba lascia la Francia a causa di Macron? La risposta di Paul - FOTO - - RadioItaliaIRIB : Francia, offese al nobile Profeta (Saw): Pogba non giocherà più in nazionale -