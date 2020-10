Franceschini: “Cinema e teatri chiusi per ridurre la mobilità” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dario Franceschini difende il DPCM entrato in vigore oggi e spiega perché sia stata disposta la chiusura di cinema e teatri. Il ministro della Cultura aveva già espresso la sua tristezza per questa decisione, consapevole che avrebbe avuto un impatto devastante nei confronti del settore degli spettacoli. Parlando in diretta sul proprio profilo Facebook, Franceschini replica seccamente alle rimostranze di categoria: “Ho l’impressione che non si siano percepiti quali sono i rischi del contagio in questo momento – dice il ministro – E del resto verrebbe da chiedersi perché quando sono stati chiusi ugualmente i cinema e i teatri in marzo non c’è stata questa ondata di protesta. Forse non si è capito a che punto siamo”. Insomma, secondo ... Leggi su blogo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dariodifende il DPCM entrato in vigore oggi e spiega perché sia stata disposta la chiusura di cinema e. Il ministro della Cultura aveva già espresso la sua tristezza per questa decisione, consapevole che avrebbe avuto un impatto devastante nei confronti del settore degli spettacoli. Parlando in diretta sul proprio profilo Facebook,replica seccamente alle rimostranze di categoria: “Ho l’impressione che non si siano percepiti quali sono i rischi del contagio in questo momento – dice il ministro – E del resto verrebbe da chiedersi perché quando sono statiugualmente i cinema e iin marzo non c’è stata questa ondata di protesta. Forse non si è capito a che punto siamo”. Insomma, secondo ...

Rinaldi_euro : Il leghista Borghi randella Franceschini su cinema e teatri: 'Che ci stai a fare...' - repubblica : Nuovo Dpcm, Franceschini: 'Chi protesta per cinema e teatri non capisce la gravità della situazione' - Agenzia_Ansa : Il ministro @dariofrance : 'Dolore per lo stop a #cinema e teatri'. L'#Agis scrive al premier @GiuseppeConteIT e a… - leggoit : #Dpcm, il ministro #Franceschini: «Mi assumo la responsabilità della chiusura di cinema e teatri, ma bisogna ridurr… - acquachiara522 : RT @SimoneCosimi: Dice Franceschini che 'chi protesta per cinema e teatri non capisce la gravità della situazione'. Io mi ricordo solo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Franceschini “Cinema Pd: Franceschini, 'Zingaretti indica via per partito e governo' Affaritaliani.it