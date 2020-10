FOTO – Lorenzo Pace | laurea Isfoa per il coordinatore sanitario del carcere di Potenza

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Vincenzo Mallamaci, pro rettore generale vicario, Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, cardiologo di fama internazionale, presidente e fondatore dell’ Associazione E Ti Porto in Africa Onlus, nel corso di una cena convial professionale svoltasi a Paestum, nel noto Ristorante Casale 900, ha consegnato al candidatoil Diploma diMagistrale in Criminologia Investigativa e Forense con specializzazione in Neuroscienze Applicate all’ Investigazione ed alla Sicurezza, rilasciato dalla Facoltà di Scienze Giuridiche di. Il titolo è stato conseguito dopo aver frequentato l’intero ciclo di lezioni ed aver superato con ...