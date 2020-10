Forum Automotive 2020 - Lallarme dei concessionari | crollano le trattative negli showroom

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Crescono i timori per il coronavirus e, con essi, lincertezza per leconomia del Paese. Tra i tanti a farne le spese ci sono le Case automobilistiche con la loro rete di filiali ee, dove tornano a latitare i clienti. Servono nuovi incentivi strutturali, con una strategia di lungo termine, che ponga fine a contributi stop&go: è quanto emerge dalle tavole rotonde organizzate in occasione del, alle quali hanno partecipato rappresentati della filiera dellauto e della politca.. Dopo unincoraggiante ripresa, spinta dal nuovo ecobonus (a settembre le vendite sono salite del 9,5%), il mese di ottobre va verso il pareggio di immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo afferma Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, che si mostra ...