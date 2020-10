FORTE PERTURBAZIONE sull’Italia Nuovo MALTEMPO | con piogge e temporali

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il meteo si va guastando nettamente sull’Italia per l’arrivo di un intenso fronte perturbato associato ad una saccatura nord-atlantica. Ilinteressa dapprima il Nord, ma si propagherà gradualmente al resto della Penisola. Inizio settimana dal meteo avversoLe precipitazioni più intense si localizzano in queste ore sul Nord-Ovest e sulla fascia alpina, poi in estensione al resto del Nord dove sono attesi fenomeni particolarmente copiosi a ridosso della fascia prealpina. Lasi va intensificando nel suo transito sull’Italia, in quanto si associa ad un minimo depressionario secondario che si va scavando tra il Mar Ligure e l’Alto Tirreno. Aria più fredda nord-atlantica sospinge il fronte, accentuando considerevolmente i contrasti termici. Questa stessa aria fredda determina un ...